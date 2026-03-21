Terremoto oggi a Messina scossa di magnitudo 3.3 con epicentro a Castel di Lucio

Oggi sera alle 19.04 una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata avvertita a Messina. L’epicentro si trovava a Castel di Lucio, in Sicilia, secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La terra ha tremato in una zona già soggetta a attività sismica, ma al momento non si segnalano danni o feriti.

Una scossa di magnitudo 3.3 è stata registrata in Sicilia. Il sisma è avvenuto intorno alle 19.04 e ha epicentro a Castel di Lucio, secondo quanto riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). La scossa è stata avvertita nel Messinese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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