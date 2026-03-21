Ternana beffa nel finale Ripresa al Liberati all’88’

La partita tra Ternana e Sambenedettese si è conclusa con un pareggio dopo una ripresa iniziata all’88’. La formazione di casa ha schierato un 3-5-2 con D’Alterio tra i pali e alcuni cambi negli ultimi minuti, tra cui Kurti e Aramu. La Sambenedettese ha segnato il gol del vantaggio nel secondo tempo, mentre la Ternana ha pareggiato nel finale, in una sfida decisa negli ultimi minuti.

TERNANA 1 SAMBENEDETTESE 1 TERNANA (3-5-2): D’Alterio; Donati, Capuano (41’ st Kurti), Martella; Kerrigan (41’st Meccariello), Vallocchia, Majer (33’ st Tripi), McJannet, Ndrecka; Panico (24’ st Leonardi), Ferrante (41’ st Aramu). A disp.: Vitali, Morlupo, Pagliari, Aramu, Orellana, Pettinari, Bruti, Proietti. All.: Fazio. SAMBENEDETTESE (4-2-3-1): Cultraro; Zini, Lepri, Dalmazzi, Piccoli; Maspero (19’ st Touré), Candellori; Marranzino (1’ st Bongelli), Stoppa (45’ st Pezzola), Parigini (34’ st Martins); Eusepi. A disp.: Orsini, Ponzanetti, Chelli, Lulli, Zoboletti, Alfieri, Gigante, Chiatante, Konate, Leonardo. All.: Boscaglia. ARBITRO: Gianquinto di Parma Marcatori: 15’ st Panico (rig. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ternana, beffa nel finale. Ripresa al Liberati all’88’ Articoli correlati Leggi anche: Ternana, ripresa degli allenamenti: Laura Melis ed Antonio Palumbo allo stadio Liberati Tutto quello che riguarda Ternana beffa nel finale Ripresa al... Temi più discussi: Finiscono in pareggio gli anticipi umbri di serie C; L’esordio di Fazio porta un punto: 1-1 con la Sambenedettese; Ternana-Sambenedettese 1-1, mister Fazio: C'è grande rammarico, i ragazzi hanno fatto una grande gara; Ternana, Fazio esordisce con un pareggio. La Samb la riprende all’ultimo. Ternana-Sambenedettese, Fazio: Rammaricato per la beffa finaleIl commento del tecnico rossoverde Pasquale Fazio al termine di Ternana-Sambenedettese: Felice della reazione della squadra ... calciofere.it Ternana, Fazio esordisce con un pareggio. La Samb la riprende all’ultimodi Mattia Farinacci Rimandato ancora il ritorno alla vittoria per la Ternana, che al Liberati viene ripresa in extremis dalla Sambenedettese. Esordisce dunque con un pareggio mister Pasquale Fazio, ch ... umbria24.it sul campo della Ternana. I rossoblù soffrono a lungo, con decisivo tra i pali, vanno sotto sul rigore firmato Panico, e nel finale trovano l’1-1 con all’87’. Una prova complicata per la squadra di Bosc facebook