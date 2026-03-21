Secondo Federico Petroni, coordinatore America e responsabile didattico della Scuola di Limes, l’amministrazione Trump avrebbe preso in considerazione l’ipotesi di occupare l’isola di Kharg al fine di riaprire lo stretto di Hormuz. Questa proposta viene discussa come una possibile strategia per influenzare le rotte marittime nella regione. L’idea, al momento, resta una delle opzioni valutate senza conferme ufficiali o dettagli sui piani concreti.

Prendere l’isola di Kharg per riaprire lo stretto di Hormuz. È questa una delle ipotesi che starebbe valutando l’amministrazione Trump, secondo Federico Petroni (foto sotto), coordinatore America e responsabile didattico della Scuola di Limes. Si fa sempre più complicato per gli Stati Uniti il conflitto in Iran. Il regime può cadere? "Non ritengo l’ipotesi plausibile, poiché dispone di apparati di sicurezza molto diffusi e mantiene una certa legittimazione popolare, seppur minoritaria. Non è pensabile che la caduta possa avvenire tramite una campagna aerea: servirebbe una conquista territoriale, ma è uno scenario assolutamente escluso".... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tentazione americana: "Occupare Kharg per riaprire lo Stretto"

Articoli correlati

Hormuz chiuso: 5 fasi USA per riaprire lo strettoLo Stretto di Hormuz è chiuso dal 4 marzo 2026 a causa dell’azione dell’Iran, bloccando il transito del 20% del petrolio mondiale e forniture...

Macron annuncia una missione difensiva per riaprire lo Stretto di HormuzABBONATI A DAYITALIANEWS Il presidente francese in visita a Cipro dopo gli attacchi con droni Il presidente francese Emmanuel Macron si trova in...

Contenuti e approfondimenti su Occupare Kharg

Discussioni sull' argomento Tentazione americana: Occupare Kharg per riaprire lo Stretto; Kharg, l’isola che può decidere la guerra.

Trump e i piani per occupare l'isola di Kharg, pressing su Iran per ottenere la riapertura di HormuzTrump e il governo statunitense stanno considerando piani per occupare o bloccare l'isola di Kharg per fare pressioni sull'Iran e far riaprire così lo Stretto di Hormuz. A rivelarlo è Axios, che cita ... adnkronos.com

Occupy Kharg. Gli Usa valutano piani per occupare l'isolaSecondo Axios Washington sta studiando come prendere il controllo dell'isola iraniana strategica per il petrolio. Una fonte della Casa Bianca: ... huffingtonpost.it

Iran, Trump vuole occupare Kharg e riaprire lo Stretto di Hormuz ...Continua facebook

"Occupy Kharg". Gli Usa valutano piani per occupare l'isola x.com