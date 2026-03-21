Un ventenne senza fissa dimora e noto alle forze dell’ordine è stato denunciato dal commissariato di Fabriano per aver tentato di spacciare soldi falsi. Il suo tatuaggio sul volto ha attirato l’attenzione e ha contribuito a identificarlo. La polizia ha tratto in arresto l’uomo dopo aver notato il dettaglio distintivo durante un servizio di controllo.

Un tatuaggio sul volto, impossibile da non notare, è stato il dettaglio fatale per un ventenne comunitario, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, denunciato dal commissariato di Fabriano per spendita di banconote false. Tutto è iniziato nei giorni scorsi in un esercizio commerciale del centro. Il giovane si è presentato alla cassa per un normale acquisto, pagando con una banconota da 50 euro. Il commerciante, però, non si è lasciato ingannare: al tatto, quella carta moneta non convinceva, mancando della consistenza e dei rilievi tipici dei biglietti autentici. Mentre l’esercente esaminava il denaro, il cliente, forse intuendo di essere stato scoperto, si è dileguato rapidamente, facendo perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tenta di spacciare soldi falsi: incastrato dal tatuaggio sul volto

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