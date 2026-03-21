Tennis tavolo Doppia vittoria per l’Acli Lugo

L’Acli Lugo Ravenna ha ottenuto due successi nel tennis tavolo: ha vinto la Coppa Italia regionale a squadre e si è aggiudicata anche il torneo di Sermide. La squadra ha conquistato entrambe le competizioni, portando a casa i trofei in queste due manifestazioni. I risultati sono stati annunciati dopo le finali disputate nelle rispettive competizioni.

Doppia vittoria per l’Acli Lugo Ravenna aggiudicatosi la Coppa Italia regionale a squadre e il torneo di Sermide. A Manzolino si è svolta la fase regionale della Coppa Italia a squadre di tennis tavolo, torneo che ha visto la partecipazione di 21 squadre in rappresentanza di 14 società. Si è giocato con la formula Olimpica (un doppio e quattro singolari) con ogni vittoria che valeva 3 punti. L’Acli Lugo Ravenna, presentatosi con Dario e Jovan Loboda, Pollino e Tabanelli, ha vinto nettamente tutti gli incontri battendo in finale 3-0 il Cdr Modena e rappresenterà l’ Emilia Romagna alla fase nazionale durante i campionati italiani che si svolgeranno a Riccione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tennis tavolo. Doppia vittoria per l’Acli Lugo Articoli correlati Tennis tavolo, il CSI Morbegno riparte forte: vittoria netta in D1 e primi sorrisi in D2Riprende nel migliore dei modi il Campionato FITET Lombardia a squadre per il GS CSI Morbegno, tornato in campo dopo la pausa con la prima giornata... Grissin Bon sempre più vicino alla Serie A1: vittoria netta a Vicenza e +3 in classifica. Tennis tavolo inarrestabile.Grissin Bon sempre più capolista: vittoria netta e fuga in Serie A2 Il Tennis Tavolo Reggio Grissin Bon consolida il primato nel campionato di Serie...