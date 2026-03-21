Tegola Scamacca Gattuso perde una pedina fondamentale per il play-off Mondiale

Gianluca Scamacca, attaccante dell’Atalanta e tra i 28 convocati del ct azzurro per la semifinale play-off contro l’Irlanda del Nord, ha subito una lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro. La sua assenza rappresenta un problema per Gennaro Gattuso e Raffaele Palladino, che devono ora fare i conti con la perdita di una pedina importante in vista della partita di giovedì a Bergamo.

Raffaele Palladino e Gennaro Gattuso perdono Gianluca Scamacca. L’attaccante dell’Atalanta, ieri inserito nella lista dei 28 convocati del ct azzurro per la semifinale play-off contro l’Irlanda del Nord in programma giovedì a Bergamo, ha riportato una «lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro. Il calciatore ha iniziato da subito il protocollo riabilitativo idoneo; la prognosi dipenderà dall’evoluzione del quadro clinico-strumentale». Scamacca, dunque, salterà la sfida casalinga di domani contro il Verona e l’impegno con la Nazionale. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tegola Scamacca. Gattuso perde una pedina fondamentale per il play-off Mondiale Articoli correlati Leggi anche: Infortunio Scamacca, brutte notizie per Palladino e… per Gattuso! Salterà il playoff Mondiale, le ultimissime Tegola in attacco per Gattuso: infortunio e niente playoff MondialeIl CT dovrà fare a meno di lui per la sfida con l’Irlanda del Nord ed, eventualmente, per quella decisiva contro una tra Bosnia e Galles Brutte... Contenuti utili per approfondire Tegola Scamacca Tegola Italia: Gattuso perde Scamacca per i playoff contro l'Irlanda del NordGianluca Scamacca si ferma sul più bello. L'attaccante dell'Atalanta sarà out per la sfida contro il Verona in programma domani alle 15 e anche per i playoff della Nazionale per la qualificazione ai p ... msn.com Atalanta, Scamacca si ferma: tegola (anche) per l’Italia, nuove ipotesi in attacco per GattusoL'attaccante azzurro rischia infatti uno stop di almeno 15/20 giorni, sfrutterà la sosta per recuperare e salterà la Nazionale. gonfialarete.com