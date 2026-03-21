Tarantelli ferita aperta Riflessioni e memoria

A più di quarant’anni da un episodio che ha segnato la storia repubblicana, Ferrara si prende il tempo di osservare e ricordare. La città si ferma per riflettere su temi come il lavoro, la partecipazione e la memoria di quegli eventi che ancora oggi sono al centro del dibattito pubblico. Un momento di confronto che invita a riaccendere i ricordi e a valutare il passato.

A oltre quarant’anni da una ferita ancora aperta nella storia repubblicana, Ferrara si ferma per riflettere su lavoro, partecipazione e memoria. Lunedì, alle 18, l’aula magna della Facoltà di Economia dell’Università di Ferrara ospita l’incontro ’La concertazione come metodo innovativo di costruzione delle politiche nel mondo del lavoro. Storia e attualità’. L’iniziativa è promossa da Cisl Ferrara, Fondazione Enrico Zanotti, Accademia, Centro culturale L’Umana Avventura, Student Office Ferrara e ha il patrocinio dell’Università degli Studi di Ferrara e del Comune. Un appuntamento che non è solo accademico, ma profondamente civile. Al centro, la figura di Ezio Tarantelli, economista e docente universitario, ucciso nel 1985 dalle Brigate Rosse nel parcheggio della Sapienza di Roma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tarantelli, ferita aperta. Riflessioni e memoria Articoli correlati Leggi anche: Giornata della Memoria, la Shoah come ferita ancora aperta che interroga le nostre coscienze Leggi anche: Memoria di una strage sui binari: "Una ferita che rimane aperta"