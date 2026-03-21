Le ginnaste dell’Albachiara di Ferentino hanno conquistato nove medaglie ai recenti campionati nazionali di ginnastica ritmica. Tra queste, sette sono d’oro, una d’argento e una di bronzo. La squadra ha ottenuto anche il pass per i prossimi Campionati Nazionali, tornando a casa con un risultato significativo. La competizione ha visto le atlete ottenere riconoscimenti in diverse categorie e specialità.

Ottimi risultati della ritmica Albachiara che da Ferentino è tornata a casa con un bottino di nove medaglie, 7 d’oro, 1 d’argento e 1 di bronzo. Nella categoria Junior 2 è arrivata l’ottima prova di Emma Zaccaria, oro alle clavette e argento alla palla. Nella stessa categoria, Dalila Giusti si è imposta su tutte conquistando l’oro al nastro e un onorevole quarto posto alle clavette. Nella categoria Senior 1 dominio assoluto per Giada Ciucci, che ha messo al collo due medaglie d’oro nelle specialità cerchio e nastro. Nella categoria Senior 2 Giulia Mariagrazia Giusti ha incantato il palazzetto con due esercizi da brividi, dominando sia alla palla che al cerchio salendo così per due volte sul gradino più alto del podio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tante medaglie per le ginnaste dell’Albachiara. Conquistato il pass per i Campionati Nazionali

Articoli correlati

Nuoto Grosseto: 18 medaglie e pass per i nazionaliLa società Asd Nuoto Grosseto ha raccolto 18 medaglie ai Campionati regionali di categoria svoltisi a Livorno.

Medaglie di bronzo ai campionati nazionali a squadre per i fiorettisti del circolo “Raggetti”Nel fine settimana del 31 gennaio – 1 febbraio 2026 si sono tenuti a Baronissi (SA) i Campionati Nazionali di Fioretto a Squadre per le categorie del...

Tutto quello che riguarda Campionati Nazionali

Temi più discussi: Tante medaglie per il Nuoto Sub Faenza a Riccione e Forlì; Arceri del Roccolo. Per Di Francesco e Borsani tante medaglie nazionali e internazionali; Nuoto, secondo weekend di finali a Riccione: Nuoto Club 91 ancora protagonista. Tante medaglie e staffette d’oro; Biathlon, tante medaglie made in Granda nell'individuale dei campionati italiani di Forni Avoltri.

Pattinaggio. Campionato nazionale Uisp. Pioggia di medaglie per gli estensiNel weekend del 7 e 8 febbraio si è aperto ufficialmente il campionato nazionale Uisp, con la fase provinciale dedicata alle discipline della Solo Dance e dell’Artistico, che ha visto la società ... ilrestodelcarlino.it

Campionati nazionali Uisp a Torino. I senigalliesi fanno il pieno: 14 medaglieSi sono conclusi con ben 14 medaglie per gli atleti senigalliesi i Campionati Nazionali di nuoto riservati a tesserati Uisp, che si sono svolti presso il PalaNuoto di Torino, uno dei più importanti ... ilrestodelcarlino.it

Montalto di Castro, domenica 22 marzo i Campionati nazionali UISP di corsa campestre facebook

Nuovo brillante risultato per il Team Venezia Chef ai Campionati nazionali di Cucina italiana di Rimini! Questa mattina, a Villa Querini, l’assessore alla Coesione sociale @SimonVenturini ha accolto i rappresentanti della squadra, congratulandosi per gli i x.com