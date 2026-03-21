Talula, figlia dell’attore noto per il ruolo in Grey’s Anatomy, ha conseguito il diploma al Cordon Bleu di Parigi e si è specializzata in pasticceria vegetale. A 24 anni, ha avviato un’attività di catering di dolci, diventando nota per i biscotti che riscuotono successo a Hollywood. La ragazza ha deciso di non seguire le orme del padre nel mondo dello spettacolo, dedicandosi alla pasticceria.

Talula, 24 anni, è la maggiore dei tre figli di Dempsey e Fink. Ha due fratelli gemelli, Darby Galen e Sullivan Patrick, nati nel febbraio 2007. Da bambina, la figlia di Meredith Grey nella fiction ha mostrato una grande curiosità per il mondo della cucina e già da adolescente il padre si entusiasmava per i piatti che la figlia preparava per loro nella casa di famiglia. Padre e figlia sono sempre stati molto legati e quando lei era piccola, l'attore cercava sempre di accompagnarla a scuola e quello era il loro momento per chiacchierare. "Ricordo quando facevo queste cose con i miei genitori. Ora cerchi quei momenti. Passano così in fretta, quindi cerchi di approfittarne il più possibile", ha detto Patrick Dempsey, che ha sempre cercato di essere un padre presente nella vita dei suoi tre figli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Talula, la figlia pasticcera di Patrick Dempsey che non vuole seguire le sue orme: diplomata al Cordon Bleu di Parigi, specializzata in pasticceria vegetale e autrice dei biscotti che spopolano a Hollywood

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