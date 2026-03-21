Tagliare i capelli con la Luna | ecco perché non è solo un mito e quali sono i giorni giusti per farli crescere subito

Da cultweb.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo alcune tradizioni, le fasi della Luna influenzano la crescita dei capelli, portando molte persone a scegliere giorni specifici per tagliarli. Questa credenza si basa su antiche pratiche popolari e si è diffusa anche tra gli appassionati di cosmesi naturale. I giorni considerati più favorevoli sono quelli di determinate fasi lunari, che si ritiene favoriscano una crescita più rapida e sana.

Il legame tra le fasi lunari e la salute dei capelli è una delle credenze più radicate e discusse, capace di unire antiche tradizioni contadine alle moderne tendenze della “slow beauty”. Molte persone scelgono di regolare il momento del taglio o dei trattamenti seguendo il calendario lunare, convinte che i cicli dell’astro influenzino il vigore e la velocità di crescita dei capelli. Sebbene manchino prove scientifiche definitive, la pratica di seguire il calendario lunare per i capelli sta vivendo una nuova stagione di popolarità come rituale di benessere e consapevolezza di sé. L’idea di armonizzare la cura della persona con i ritmi del cielo non è un’invenzione dei social media. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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