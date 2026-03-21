Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, ricorda di aver giocato la finale di Coppa dei Campioni all’Heysel nella stagione 1984-85, una decisione presa su indicazione di un mago. Racconta che in quella partita passò dalla panchina al campo grazie alla decisione di dirigenti come Boniperti e Trapattoni. Tacconi ha spesso condiviso episodi significativi della sua carriera.

L’ex numero uno della Juve, Steafano Tacconi, ama raccontare episodi chiave della sua carriera, come quello relativo alla stagione 1984-85 in cui passò dalla panchina al campo per la finale di Coppa dei Campioni contro il Liverpool all’Heysel, grazie alla scelta di Boniperti e Trapattoni. Tacconi, racconta alla Gazzetta cosa successe in quella stagione:?”Niente, semplicemente ho preso gol da Aldo Serena al 90? nel derby e la colpa viene sempre data al portiere. Quando io sono uscito di squadra, però, eravamo quarti in classifica e quando sono rientrato eravamo ottavi: quindi non era un problema di portiere.”. Trapattoni gli disse che ci sarebbe stato un momento di riflessione da parte di tutti, fu una riflessione parecchio lunga: 24 partite. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tacconi racconta che giocò la finale di Coppa dei Campioni all’Heysel perché lo aveva detto un mago

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