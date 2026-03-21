Tacconi racconta che giocò la finale di Coppa dei Campioni all’Heysel perché lo aveva detto un mago
Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, ricorda di aver giocato la finale di Coppa dei Campioni all’Heysel nella stagione 1984-85, una decisione presa su indicazione di un mago. Racconta che in quella partita passò dalla panchina al campo grazie alla decisione di dirigenti come Boniperti e Trapattoni. Tacconi ha spesso condiviso episodi significativi della sua carriera.
L’ex numero uno della Juve, Steafano Tacconi, ama raccontare episodi chiave della sua carriera, come quello relativo alla stagione 1984-85 in cui passò dalla panchina al campo per la finale di Coppa dei Campioni contro il Liverpool all’Heysel, grazie alla scelta di Boniperti e Trapattoni. Tacconi, racconta alla Gazzetta cosa successe in quella stagione:?”Niente, semplicemente ho preso gol da Aldo Serena al 90? nel derby e la colpa viene sempre data al portiere. Quando io sono uscito di squadra, però, eravamo quarti in classifica e quando sono rientrato eravamo ottavi: quindi non era un problema di portiere.”. Trapattoni gli disse che ci sarebbe stato un momento di riflessione da parte di tutti, fu una riflessione parecchio lunga: 24 partite. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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