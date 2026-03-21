Switch 2 UE | batteria sostituibile fine della colla
La Nintendo Switch 2 sarà disponibile nell’Unione Europea con una batteria che gli utenti potranno sostituire autonomamente, in conformità con il regolamento UE 20231542. La console non utilizzerà più la colla per fissare i componenti della batteria, facilitando eventuali interventi di manutenzione. La novità riguarda principalmente la possibilità di cambiare la batteria senza dover ricorrere all'assistenza tecnica.
La Nintendo Switch 2 arriverà nell’Unione Europea con una batteria sostituibile dall’utente, in linea con il regolamento UE 20231542. Questa modifica tecnica trasforma radicalmente la manutenzione del dispositivo per i consumatori europei, eliminando la necessità di ricorrere a centri assistenza autorizzati per le sostituzioni. Mentre Apple potrebbe sfruttare una deroga legata alla resistenza all’acqua per mantenere l’iPhone sigillato, il mercato italiano si trova al centro di un cambiamento normativo che ridefinisce il valore dei prodotti elettronici. I dati indicano che entro febbraio 2027 tutte le batterie portatili incorporate devono essere rimovibili e sostituibili senza strumenti specifici. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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