Suppletive Veneto domani e lunedì alle urne per due collegi Camera

Domani e lunedì in Veneto si svolgono le elezioni suppletive per due seggi della Camera dei Deputati rimasti vacanti. Le urne saranno aperte domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Oltre al referendum sulla riforma della giustizia, queste consultazioni interessano i cittadini dei due collegi interessati. La votazione riguarda esclusivamente le elezioni per i seggi vacanti alla Camera.

Milano, 21 mar. (askanews) – Non solo il referendum sulla riforma della giustizia: domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 in Veneto si vota anche per elezioni suppletive per due seggi rimasti vacanti alla Camera dei Deputati. Urne aperte dunque nei collegi elettorali di Rovigo (2-01) e Selvazzano (2-02)chiamati a eleggere i sostituti di Alberto Stefani, eletto alla Presidenza della Regione Veneto, e Massimo Bitonci, nominato assessore regionale al commercio e alle imprese, entrambi dirigenti della Lega. Per rimpiazzare Alberto Stefani nel collegio uninominale Veneto 2-01, la coalizione di centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati e UdC) candida Alberto Di Rubba. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Il candidato Alberto Di Rubba del #centrodestra alle suppletive nel collegio di #Rovigo incontra amministratori e operatori del territorio: focus su consorzi di bonifica, gestione delle acque e sostegno ad #agricoltura e #pesca. Ente Parco Regionale Veneto del facebook