Superlega quarti playoff | Verona festeggia la prima semifinale

Il Verona ha vinto gara 4 contro Milano con il punteggio di 3-0, qualificandosi così per la semifinale dei quarti di playoff. La squadra si prepara ora a sfidare la Lube nella prossima fase del campionato. La partita si è conclusa con successo per Verona, che ha ottenuto la vittoria e il passaggio del turno.

Verona rompe l'ultimo tabù: è semifinale scudetto per la squadra di Fabio Soli che, dopo aver guidato al tricolore Trento lo scorso anno, il tecnico modenese guida anche la società veneta alla prima semifinale della sua storia, un traguardo che sembrava stregato. Raggiunge la Cucine Lube Civitanova che affronterà in gara 1 tra una settimana (i marchigiani sono anche impegnati nei quarti di Cahmpions League. La quarta sfida con Milano finisce 3-0 (25-21 25-23 25-20) in un match giocato in equilibrio per due set. Milano ci prova. Dopo l'impresa in Veneto mercoledì scorso, i ragazzi di Piazza partono con molta grinta e concentrazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Superlega, quarti playoff: Verona festeggia la prima semifinale Articoli correlati Playoff Superlega: Milano e Modena all’ultima chiamata, Verona e Piacenza per chiudere la serie dei quartiQuarti di finale, quarto episodio: dopo i verdetti già emessi, i riflettori si accendono sulle due Gara 4 dei quarti di finale dei play-off di... Playoff Superlega, quarti: Civitanova domina, Perugia vince al tie break. Verona, che rimontaCivitanova, Perugia e Verona vanno sul doppio vantaggio e possono già chiudere la serie in gara 3. Aggiornamenti e notizie su Superlega quarti playoff Verona... Temi più discussi: SuperLega, sabato e domenica Gara 4 dei Quarti di Finale Play Off; Playoff Superlega, quarti: Civitanova domina, Perugia vince al tie break. Verona, che rimonta; Playoff di pallavolo maschile di Superlega 2025/26: programma e dove vedere gara 4 dei quarti, Milano e Modena provano ad allungare la serie; Superlega, quarti dei playoff al bivio: Perugia, Lube e Verona per il colpo finale, Modena-Piacenza vale tantissimo. Playoff Superlega: Milano e Modena all’ultima chiamata, Verona e Piacenza per chiudere la serie dei quartiQuarti di finale, quarto episodio: dopo i verdetti già emessi, i riflettori si accendono sulle due Gara 4 dei quarti di finale dei play-off di Superlega ... oasport.it Superlega, gara-4 dei quarti contro Verona. L’Allianz ci crede: può pareggiare la serieAi playoff scudetto di Superlega, si sa, tutto può succedere. Soprattutto se sulla panchina c’è un tecnico come Roberto ... sport.quotidiano.net Play Off SuperLega Credem Banca – Gara 4 Quarti di Finale Weekend decisivo nei Quarti: Perugia e Civitanova sono già in Semifinale, mentre le altre due serie restano aperte e possono chiudersi o allungarsi fino a Gara 5. Le sfide saranno trasmesse su facebook Playoff SuperLega | Comunicato Vittoria entusiasmante per Allianz Milano che riapre la serie dei PlayOff Scudetto vincendo 3-2 in casa di Verona Leggi il comunicato sul sito powervolleymilano.it/news/2025/-all… #AllianzMilano #PowervolleyMilano #Voll x.com