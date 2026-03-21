Super Laura Pirovano | vince la discesa a Kvitfjell e conquista il globo di cristallo

Super Laura Pirovano, atleta originaria di Spiazzo Rendena, ha vinto la discesa a Kvitfjell con il tempo di 1’30”85, ottenendo il suo terzo successo consecutivo in questa specialità. Con questa vittoria, la sciatrice trentina si è aggiudicata il globo di cristallo, consolidando la sua posizione in classifica generale con 536 punti.

La trentina di Spiazzo Rendena firma il terzo successo consecutivo in 1’30"85 e diventa regina della discesa con 536 punti. Quarta italiana nella storia a vincere il trofeo dopo Kostner, Goggia e Brignone Laura Pirovano sbanca Kvitfjell e fa sua la Coppa del Mondo di discesa libera. Pochi minuti dopo il trionfo di Dominik Paris, la ventottenne trentina regala allo sci azzurro una doppietta storica, conquistando il globo di cristallo nel primo giorno in cui aveva indossato il pettorale di leader della classifica di specialità. Un pettorale che ora resterà con lei fino al prossimo autunno. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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