Südtirol-Frosinone domenica 22 marzo 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 22 marzo 2026 alle ore 15:00 si gioca Südtirol-Frosinone al Marco Druso. Le formazioni ufficiali sono state comunicare, e i due club si preparano a scendere in campo. Il Frosinone cerca di conquistare i tre punti per superare il Monza al secondo posto, dopo la sconfitta dei brianzoli contro il Venezia.

Il Frosinone fa visita al Sudtirol al Marco Druso con l’obiettivo di agganciare il Monza al secondo posto nella classifica di Serie B, dopo che i brianzoli hanno perso lo scontro al vertice contro il Venezia. I ciociari, reduci dall’importante vittoria per 2-1 contro il Bari della settimana scorsa, sono imbattuti nel campionato cadetto da. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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