Domenica 22 marzo 2026 alle 15:00 si gioca Südtirol-Frosinone. La partita si terrà allo stadio Marco Druso e vede il Frosinone impegnato in trasferta con l’obiettivo di raggiungere il Monza al secondo posto nella classifica di Serie B. Il Monza ha perso lo scontro diretto contro il Venezia, mentre il Südtirol cerca di consolidare la propria posizione in classifica.

Il Frosinone fa visita al Sudtirol al Marco Druso con l’obiettivo di agganciare il Monza al secondo posto nella classifica di Serie B, dopo che i brianzoli hanno perso lo scontro al vertice contro il Venezia. I ciociari, reduci dall’importante vittoria per 2-1 contro il Bari della settimana scorsa, sono imbattuti nel campionato cadetto da. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Südtirol-Frosinone (domenica 22 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Articoli correlati

Frosinone-Sampdoria (domenica 08 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, convocati, quote, pronosticiIl Frosinone, terzo nella classifica di Serie B a una manciata di punti dalla coppa d testa costituita da Monza e Venezia, che giocano sabato, ospita...

Frosinone-Sampdoria (domenica 08 marzo 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, convocati, quote, pronosticiIl Frosinone, terzo nella classifica di Serie B a una manciata di punti dalla coppa d testa costituita da Monza e Venezia, che giocano sabato, ospita...

Contenuti e approfondimenti su S dtirol Frosinone domenica 22 marzo...

Argomenti discussi: SUDTIROL – FROSINONE, ARIBITRA IL SIGNOR MARCO PICCININI.

Domenica il Südtirol ospita il Frosinone, terzo della classeUltimo sforzo prima della sosta per le nazionali. Dopo il pareggio interno contro il Pescara e la sconfitta di misura sul campo dell’Avellino, l’FC Südtirol si appresta a disputare la terza gara nell’ ... ladigetto.it

Al Druso arriva una big: contro il Frosinone il Südtirol deve reinventare la difesaPrima della sosta per le nazionali il Südtirol ospita una big, il Frosinone terzo on classifica. I biancorossi dovranno fare a meno di giocatori importanti, da Molina a Kofler, con una difesa da ridis ... altoadige.it