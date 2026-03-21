Stupendo lancio di Perin che dà il via al gol della Juve | il manuale del contropiede perfetto
Al 14’ di gioco, la Juventus sblocca il risultato contro il Sassuolo grazie a un’azione rapida e ben orchestrata. Perin avvia il contropiede, Conceiçao serve Yildiz che con un tiro preciso batte il portiere avversario. È il primo gol della partita e segna l’inizio di una fase offensiva dei bianconeri.
La Juventus rompe l’equilibrio contro il Sassuolo già al 14’, trovando il vantaggio con Kenan Yildiz al termine di una manovra spettacolare: parte tutto da Perin, rifinisce Conceiçao e conclude il numero 10. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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