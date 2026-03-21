Dopo aver partecipato al Change the World Model United Nations a New York, 60 studenti delle scuole superiori di Cesena sono tornati con un’esperienza internazionale significativa. Durante l’evento, hanno simulato le attività delle Nazioni Unite, confrontandosi con coetanei provenienti da diversi paesi. L’evento si è svolto nella Grande Mela, coinvolgendo giovani di varie nazionalità in un confronto su tematiche globali.

Sono trascorsi alcuni giorni dal rientro di 60 allievi delle scuole superiori di Cesena da New York, dove hanno preso parte al Change the World Model United Nations, uno dei più grandi forum internazionali per studenti, dedicati alla simulazione delle attività delle Nazioni Unite. L’emozione è ancora palpabile, perché trovarsi in un ambiente internazionale, insieme a migliaia di studenti provenienti da altri Paesi, rende l’esperienza particolarmente memorabile. Durante il forum i giovani conoscono coetanei di culture diverse, stringono amicizie e collaborano con persone che non avevano mai incontrato prima. "È stata un’esperienza formativa... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Studenti cesenati all’Onu: "Un’immersione internazionale che ci ha fatti sentire protagonisti"

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