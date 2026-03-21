Stretto di Hormuz l’Italia firma la nota congiunta con 19 paesi | l’impegno sulla protezione delle navi solo con l’Onu

L’Italia ha aderito a una dichiarazione congiunta firmata da 19 paesi e diffusa dal Bahrein, in merito alla crisi nello Stretto di Hormuz. La nota riguarda l'impegno sulla protezione delle navi e sottolinea che eventuali interventi devono avvenire esclusivamente attraverso l'Onu. La firma è parte di un'iniziativa internazionale volta a affrontare le tensioni nella regione.

L’Italia è tra i 20 paesi che hanno firmato una dichiarazione congiunta diffusa dal Bahrein sulla crisi nello Stretto di Hormuz. Il documento porta la firma anche di Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi, Giappone, Canada, Corea del Sud, Nuova Zelanda e diversi altri Stati europei tra cui Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia. I firmatari condannano «nei termini più decisi» i recenti attacchi iraniani contro navi commerciali disarmate nel Golfo, gli attacchi contro infrastrutture civili, inclusi impianti petroliferi e del gas, e la chiusura di fatto dello Stretto da parte delle forze di Teheran. La nota esprime «profonda... 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Cosa significa la nota congiunta dei sei paesi (inclusa l’Italia) sullo stretto di Hormuz. Le pressioni Usa e la precisazione sull’uso militareLa nota è arrivata come un fulmine in ciel sereno mentre era in corso il Consiglio europeo incentrato anche sulla crisi in Medio Oriente.

Trump: «Altri Paesi inviino navi da guerra per la sicurezza di Hormuz». Teheran: «Lo Stretto è chiuso solo ai nemici e loro alleati»E Teheran minaccia di distruggere «le infrastrutture petrolifere americane in Medio Oriente»

Approfondimenti e contenuti su Stretto di Hormuz l'Italia firma la...

Temi più discussi: Cosa vuole ottenere l’Iran bloccando lo stretto di Hormuz - Pierre Haski; Ue, il piano di sette paesi per liberare lo Stretto di Hormuz: Ma la guerra finisca subito; Patto tra sette Paesi (anche l'Italia) per la sicurezza nello Stretto di Hormuz; Come funzionano le mine con cui l'Iran minaccia lo stretto di Hormuz.

Stretto di Hormuz, allarme di Grimaldi: «Non ci sono le condizioni per navigare»«Hormuz sicuro? Il presidente americano esagera. La verità è che al momento non ci sono le condizioni per navigare in quell’area». Emanuele Grimaldi, il ... ilmattino.it

Iran, dopo Hormuz si apre il rischio di chiusura dello Stretto di Bab el-MandebBab el-Mandeb è uno degli snodi più delicati del commercio mondiale, al pari dello Stretto di Hormuz. Collega il Mar Rosso al Golfo di Aden e quindi all’Oceano Indiano, e si estende per circa 50 chilo ... tg24.sky.it

Stretto di Hormuz, Trump pronto per fase 2: ecco il piano Usa e la svolta di Londra x.com

Il traffico marittimo nello stretto di Hormuz, che separa le coste iraniane dalla penisola arabica, è quasi totalmente fermo. Trump aveva invocato l’aiuto dell’Europa, che in modo compatto ha detto di non volere entrare in questa guerra - facebook.com facebook