storie di vite bloccate il dossier di 47 pagine al procuratore ielo

Un nuovo dossier di 47 pagine è stato consegnato al procuratore Ielo, raccontando storie di vite ferme o complicate. Tra queste, c’è quella di Carla, 68 anni, ex medico che, dopo aver lasciato il lavoro, si è trasferita a Milano. Le sue vicende, come molte altre, sono ora al centro dell’attenzione, senza giudizi o interpretazioni, solo fatti concreti.

Carla, 68 anni, è un medico che una volta in pensione ha scelto di trasferirsi a Milano per stare accanto a figli e nipoti, rimanendo intrappolata nel sequestro di Scalo House, "progetto in cui ho investito tutto il mio Tfr e i miei risparmi, a cui per il rogito avrei sommato i proventi dalla vendita della casa attuale". Luca e la compagna hanno scelto invece di "fare il grande passo e sottoscrivere il preliminare d’acquisto" di un appartamento, puntando su un progetto di sviluppo immobiliare in via Savona che si è arenato. "Siamo stati ospiti dai suoceri per un po’ – spiega – finché, con un nuovo mutuo e un altro aiuto da mia madre, siamo riusciti a comprare un bilocale in periferia, a QT8. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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