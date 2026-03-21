Un’associazione ha diffidato ufficialmente, chiedendo di interrompere la benedizione pasquale. La dirigente scolastica ha deciso di rispettare le leggi e ha sospeso l’evento, nonostante le proteste. Il sacerdote ha commentato che si tratta di un attacco strumentale e ha espresso dispiacere per la decisione. La questione riguarda il rispetto delle normative vigenti sulla laicità nelle istituzioni pubbliche.

La diffida da parte di un’associazione (Uaar, Unione degli atei e degli agnostici razionalisti), lo stop alla benedizione pasquale a rigor di legge disposto dalla dirigente. È quanto accaduto all’ istituto comprensivo ’Graziano da Chiusi’, nella cittadina etrusca, e che ha prodotto commenti e prese di posizione a tutti i livelli. E a intervenire è anche il cardinale Augusto Paolo Lojudice, vescovo della diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza: "Mi dispiace molto che si creino equivoci del genere, in qualche modo alla fine si perde un po’ tutti". In ballo c’è la normativa vigente e in particolare la sentenza 13882017 del Consiglio di Stato. "Quella decisione – osserva Lojudice – riconosce effettivamente che a scuola si possono tenere benedizioni, purché in orario non scolastico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stop alla benedizione. Lojudice: "Mi dispiace, attacco strumentale ma rispettiamo le leggi"

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