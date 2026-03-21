Stellantis la battaglia di Cassino | In piazza per difendere la fabbrica

Stellantis ha organizzato una manifestazione davanti allo stabilimento di Cassino, coinvolgendo lavoratori e sostenitori. La protesta si è concentrata sulla difesa della fabbrica, considerata un punto importante per il settore automobilistico italiano. La mobilitazione ha visto la partecipazione di diverse persone che si sono riunite per esprimere il loro sostegno alla produzione locale. La manifestazione si è svolta nel centro della città.

La battaglia in difesa dello stabilimento Stellantis di Cassino simbolo della lotta per l’automotive in Italia. È questo il senso della manifestazione organizzata unitariamente dai sindacati metalmeccanici, che ha coinvolto i lavoratori dell’indotto, le associazioni degli imprenditori, i rappresentanti delle istituzioni locali e i cittadini. Al corteo hanno partecipato in migliaia per chiedere "lavoro e futuro". Sono arrivate anche delegazioni da altre fabbriche Stellantis come Melfi e Pomigliano. "Tutti insieme vogliamo fermare la chiusura di Cassino. È necessario intervenire con urgenza, non dobbiamo aspettare il 21 maggio, giorno dell’Investor Day di Stellantis. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stellantis, la battaglia di Cassino: "In piazza per difendere la fabbrica" Articoli correlati Leggi anche: Cassino, i sindacati scendono in piazza: “La fabbrica Stellantis rischia la chiusura” Stellantis, la crisi di Cassino unisce operai e industriali: 5mila in piazza contro la desertificazione della fabbricaSono scesi in piazza in 5mila per dire basta alla desertificazione della fabbrica di Stellantis. Contenuti utili per approfondire Stellantis la battaglia di Cassino In... Temi più discussi: Stellantis, la battaglia di Cassino: In piazza per difendere la fabbrica; Stellantis, la crisi di Cassino unisce operai e industriali: 5mila in piazza contro la desertificazione della fabbrica; DS N°7, il nuovo Suv elettrico e ibrido del gruppo Stellantis; Stellantis, il 20 marzo la manifestazione, Luca Fardelli: 'non una semplice protesta, ma un grido di sopravvivenza'. Stellantis, la battaglia di Cassino: In piazza per difendere la fabbricaLa battaglia in difesa dello stabilimento Stellantis di Cassino simbolo della lotta per l’automotive in Italia. È questo il senso della manifestazione organizzata unitariamente dai sindacati metalmecc ... quotidiano.net Stellantis, la crisi di Cassino unisce operai e industriali: 5mila in piazza contro la desertificazione della fabbricaI volumi sono crollati dell'80% in 9 anni, con l'occupazione dimezzata: Buco nero della storia industriale del Paese ... ilfattoquotidiano.it Migliaia di lavoratori in corteo a Cassino per difendere lo stabilimento Stellantis, a rischio chiusura. I sindacati: "No alla desertificazione industriale". facebook Stellantis, nel Piano Filosa servono investimenti e occupazione, mentre Cassino è nel pieno di un "declino industriale" arrivato ormai all'ottavo anno. L'intervento di Fernando Uliano della Fim-Cisl x.com