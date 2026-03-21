Stazioni più accessibili grazie agli interventi per le Paralimpiadi

Le stazioni sono state oggetto di interventi di riqualificazione per migliorare l’accessibilità in vista delle Paralimpiadi. Sono stati realizzati lavori di restyling e aggiornamenti strutturali per rendere gli ambienti più moderni e fruibili. Questi interventi mirano a facilitare gli spostamenti dei viaggiatori, rendendo le stazioni più accessibili a tutti.

L’eredità di Olimpiadi e Paralimpiadi va oltre le emozioni, incredibili, che ci hanno regalato gli atleti e si misura in riqualificazione delle stazioni, interventi di restyling e ambienti sempre più accessibili e moderni. Il Gruppo FS, in qualità di Mobility Premium Partner, ha attuato un piano straordinario di servizi e soluzioni dedicate per garantire ad atleti, delegazioni, staff e spettatori spostamenti sicuri, efficienti e pienamente accessibili. Grazie a un investimento complessivo di circa 650 milioni di euro, di cui 120 cofinanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Gruppo FS, attraverso la società RFI, è intervenuto su dieci stazioni in Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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