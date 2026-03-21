Stasera in tv sabato 21 marzo | Nati con la camicia

Stasera in tv, sabato 21 marzo, tra i programmi in prima serata, viene trasmesso il film intitolato

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 21 marzo. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 21 marzo. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Nati con la camicia è un film del 1983 diretto da E.B. Clucher (Enzo Barboni) ed è il tredicesimo dei sedici film interpretati dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill. Fu l'ultimo film in cui Terence Hill venne doppiato da Pino Locchi, sostituito successivamente da Michele Gammino. Doug è uscito di prigione, Rosco è un ventriloquo vagabondo che se ne va in giro sui suoi pattini a rotelle. 🔗 Leggi su 2anews.it

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