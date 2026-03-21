Stasera in tv la programmazione di sabato 21 marzo

Questa sera, in prima serata, su RAI1 va in onda Canzonissima alle 21.30, mentre su RAI2 è previsto il programma Martedì e venerdì alle 21.00. Su RAI3, alle 21, è programmato un episodio di una serie televisiva, senza ulteriori dettagli sulla durata o i contenuti. La programmazione si presenta con queste tre principali trasmissioni per questa sera.

RAI1 21.30 Canzonissima RAI2 21.00 Martedì e venerdì RAI3 21.20 Presa diretta RETE4 21.33 Nati con la camicia CANALE5 21.20 Amici di Maria ITALIA1 21.30 Cattivissimo me TV8 20.30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti NOVE 21.30 Accordi & disaccordi 20 21.11 Into the sun CIELO 21.20 . IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Stasera in tv, la programmazione di sabato 21 marzo Articoli correlati Leggi anche: Stasera in tv, la programmazione di sabato 7 marzo Leggi anche: Stasera in tv, la programmazione di sabato 14 marzo Sanremo 2026 - Serata Cover: la classifica finale Tutti gli aggiornamenti su Stasera in tv la programmazione di... Temi più discussi: Stasera in TV: i film da non perdere di domenica 15 marzo 2026; Programmi in TV stasera 17 marzo 2026: Le Libere donne, Grande Fratello Vip, diMartedì e Spider-Man; Stasera in tv (15 marzo), Veronica Gentili cambia giorno e Gerry Scotti sfida Imma Tataranni 5; Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 20 Marzo, in prima serata. Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi venerdì 20 marzoLe serie e i film in tv in prima e seconda serata. La guida tv completa di Rai, Mediaset ... msn.com Stasera in TV, programmi e film di venerdì 20 marzo in prima serataTanti show, prime visioni, talent, reality, documentari d’approfondimento e anche qualche pellicola interessante: ecco cosa c’è in TV stasera, venerdì 20 marzo ... msn.com È il grande giorno. Stasera l’evento finale prima del referendum del 22 e 23 marzo. Una serata di confronto vero, con il Presidente Giuseppe Conte e tante voci autorevoli del mondo della giustizia, del giornalismo e della cultura, per smontare la propaganda facebook Una nuova puntata sta per cominciare… ma da stasera tutto può cambiare Vi aspettiamo ORA su Canale 5 e in live su Mediaset Infinity ️ x.com