Startlist superG maschile Lillehammer 2026 | orario tv programma streaming pettorali degli italiani

Domenica 22 marzo alle 12.30 si svolge il superG maschile di Lillehammer, una tappa della Coppa del Mondo di sci alpino. La startlist include i pettorali degli atleti italiani, con orario, programmazione televisiva e possibilità di streaming. L'evento si terrà sulla pista norvegese, attirando gli appassionati di sci da tutto il mondo.

Domenica 22 marzo (ore 12.30) andrà in scena il superG maschile di Lillehammer, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulle nevi norvegesi si disputerà la finale di questa specialità per quanto riguarda il massimo circuito internazionale itinerante: si preannuncia grande spettacolo sulla pista di Kvitfjell, dove gli atleti si daranno grande battaglia per la vittoria e per salire sul podio, in modo da chiudere con il sorriso la stagione delle discipline veloci. L’Italia vuole sognare in grande con le sue stelle: Dominik Paris ha vinto la discesa libera del sabato e punta a una nuova magia su un tracciato tanto amato, Giovanni Franzoni cercherà di chiudere in bellezza l’annata agonistica che lo ha consacrato, Mattia Casse potrebbe piazzare la grande zampata, attenzione anche al veterano Christof Innerhofer e a Guglielmo Bosca. 🔗 Leggi su Oasport.it

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