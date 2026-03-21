Gli Stain pubblicano il nuovo brano “Aquiloni”, un racconto che esplora il passaggio dall’adolescenza all’età adulta. La canzone descrive una fase di transizione, tra ricordi e consapevolezza, senza definirla chiaramente né come un momento di crescita né come un punto di arrivo. Il brano si concentra sulla percezione di quella zona di confine che caratterizza questa fase della vita.

Con “Aquiloni”, gli Stain tornano a raccontare quella zona fragile e sospesa in cui si smette di essere ragazzi senza sentirsi ancora davvero adulti. Il nuovo brano prende forma attorno a un’immagine semplice ma potentissima, quella dell’aquilone, trasformata dalla band in una metafora della leggerezza che si allontana, del cambiamento inevitabile e della paura di perdere pezzi di sé nel momento in cui si cresce. Il singolo si muove così attorno a un tema universale come il passaggio all’età adulta, affrontato però con uno sguardo intimo e mai retorico. In “Aquiloni” non c’è la nostalgia facile di chi idealizza il passato, ma piuttosto la consapevolezza che ogni trasformazione porta con sé una rinuncia. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

© Dailyshowmagazine.com - Stain, con “Aquiloni” il passaggio all’età adulta diventa racconto sospeso tra memoria e consapevolezza

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