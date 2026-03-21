Stadio Maradona oltre quattromila visitatori nella mattinata di oggi

Oggi allo stadio Maradona sono stati registrati più di quattromila visitatori nella mattinata. La grande affluenza è stata possibile grazie alle numerose richieste presentate nel tempo al Comune. La struttura ha aperto le porte a un pubblico vario, interessato a visitare i nuovi impianti e le aree ristrutturate. La giornata si è conclusa con una notevole presenza di persone all’interno dello stadio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Le numerose richieste pervenute nel tempo al Comune avevano fatto immaginare fin da subito che l’ apertura dello stadio Diego Armando Maradona in occasione delle Giornate FAI di Primavera avrebbe riscosso grande interesse non solo tra i tifosi, ma anche tra i numerosi turisti presenti in città. Tuttavia, il numero di persone che hanno scelto di visitare l’impianto sportivo di Fuorigrotta ha superato ogni aspettativa. Nella mattinata di oggi sono stati 4.200 i visitatori dello stadio intitolato al campione argentino che guidò il Napoli alla conquista dei primi due scudetti della sua storia. « Questa apertura straordinaria, realizzata insieme al FAI, è stata un successo di pubblico come immaginavamo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Stadio Maradona, oltre quattromila visitatori nella mattinata di oggi Articoli correlati Leggi anche: Giornate FAI, Stadio Maradona: code da record ai cancelli, oltre quattromila visitatori Museo archeologico preso d’assalto. Quasi quattromila visitatori nelle due settimane di aperturaUna lunga attesa che senza dubbio è stata capace da sola di generare curiosità, al punto da riempire – letteralmente – gli spazi del rinnovato... Una raccolta di contenuti su Stadio Maradona Argomenti discussi: Napoli, inaugurato il murales di Jorit allo stadio Diego Armando Maradona. Giornate FAI, Stadio Maradona: code da record ai cancelli, oltre quattromila visitatoriPartono le giornate FAI di Primavera. A Napoli porte aperte in tre siti importantissimi della città: lo stadio Diego Armando Maradona, ... msn.com Stadio Maradona, il Comitato Tassisti: «Aperto al pubblico tutto l’anno, non solo per il Fai»A Napoli, il Comitato Tassisti di Base protesta per l'apertura permanente dello stadio Maradona durante il Fai. cronachedellacampania.it