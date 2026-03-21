Spread record a 92 punti perché sta aumentando e cosa cambia per i Btp

Venerdì 20 marzo lo spread tra i Btp italiani e i Bund tedeschi ha chiuso a 92 punti base, segnando un aumento rispetto all’apertura. È il livello più alto raggiunto finora e rappresenta un dato di mercato che fa discutere. Il differenziale si è mosso nel corso della giornata, riflettendo le variazioni nel sentiment degli investitori italiani ed esteri.

Alla chiusura di venerdì 20 marzo lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi ha chiuso in rialzo netto rispetto all’apertura, a 92 punti base. Un livello che non si vedeva da giugno scorso ma soprattutto un rialzo molto più marcato rispetto agli altri grandi Paesi europei che hanno mantenuto il loro differenziale attorno alla media dell’ultima settimana. Il livello dei rialzi dei rendimenti dei Btp si capisce però meglio se si considera che anche i Bund, i titoli tedeschi su cui viene calcolato lo spread, sono in un momento di difficoltà. La ragione dietro a questa instabilità è la guerra in Iran, ma è anche necessario capire perché stia avendo effetto in maniera così diversa sui vari titoli di Stato europei. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Spread record a 92 punti, perché sta aumentando e cosa cambia per i Btp Articoli correlati Leggi anche: Alta tensione sui titoli di Stato, spread Btp-Bund chiude a 92 punti Leggi anche: Spread Btp-Bund a 59 punti, record dal 2008: corsa ai titoli di Stato italiani