Sport in tv oggi sabato 21 marzo | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, sabato 21 marzo, inizia una giornata dedicata allo sport con numerosi eventi in programma. La Milano-Sanremo, la prima Classica Monumento della stagione ciclistica, attirerà l’attenzione degli appassionati. Gli orari e le piattaforme di streaming per seguire gli eventi in diretta sono disponibili per chi vuole seguire le competizioni in tempo reale.

Oggi sabato 21 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulla Milano-Sanremo, prima Classica Monumento della stagione che catturerà l’attenzione di tutti gli appassionati. Gli amanti dei motori potranno divertirsi con qualifiche e Sprint Race del GP del Brasile per la MotoGP, mentre al Masters 1000 di Miami si assisterà al debutto di Jannik Sinner, che tornerà in campo dopo aver vinto il Masters 1000 di Indian Wells. Spettacolo imperdibile con i Mondiali Indoor di atletica, dove l’Italia potrà fare affidamento su diverse carte da medaglia tra cui spiccano Zaynab Dosso e Nadia Battocletti. Da seguire le discipline... 🔗 Leggi su Oasport.it

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#Gasperini a Sky Sport "Sicuramente è stata una partita avvincente, dove ne usciamo rammaricati. Abbiamo visto il meglio e il peggio di quello che possiamo fare. Il meglio, quasi tutta la gara. Il peggio, nei gol subiti. È un peccato aver commesso certi error x.com