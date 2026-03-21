Spettatore infastidisce Dzumhur Sinner si scusa | il gesto di Jannik a Miami

Durante il match di oggi a Miami, Jannik Sinner ha affrontato Damir Dzumhur nel terzo turno del Masters 1000, vincendo in due set con il punteggio di 6-3, 6-3. Durante l'incontro, uno spettatore ha disturbato Dzumhur, e Sinner ha reagito scusandosi con il pubblico. Il tennista italiano ha mostrato un gesto di fair play in risposta all'incidente.

(Adnkronos) – Gesto di fair play di Jannik Sinner a Miami. Oggi, sabato 21 marzo, il tennista azzurro ha esordito nel Masters 1000 americano battendo il bosniaco Damir Dzumhur nel terzo turno in due set con il punteggio di 6-3, 6-3. Tanto l'entusiasmo per il numero due del mondo, con l'obiettivo di completare il Sunshine Double dopo il trionfo a Indian Wells, tanto che qualche spettatore ha ecceduto un po' nel tifo. Verso gli ultimi punti del match, quando Dzumhur rincorreva il risultato nel secondo set già sotto di un break, uno spettatore è stato pizzicato più volte a urlare il suo supporto per Sinner tra un servizio e l'altro del bosniaco, una pratica che va contro il 'bon ton' proprio del tennis. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Jannik Sinner debutta in scioltezza a Miami: periodico 6-3 a DzumhurDura un’ora e dodici minuti l’esordio dell’azzurro Jannik Sinner nei Miami Open 2026 di tennis: il numero 2 del seeding regola il bosniaco Damir... Pronostico e quote Damir Dzumhur – Jannik Sinner, Miami 21-03-2026Damir Dzumhur, bosniaco numero 76 del Ranking ATP, tenterà l’impossibile contro uno Jannik Sinner reduce dalla vittoria di Indian Wells, torneo che... Approfondimenti e contenuti su Spettatore infastidisce Temi più discussi: Sinner si 'scusa' con Dzumhur per colpa di un tifoso, il gesto (inaspettato) a Miami; MotoGp, Marquez vince gara Sprint in Brasile davanti a Di Giannantonio; Juventus-Sassuolo 1-1, Grosso ferma la corsa Champions di Spalletti; Juventus-Sassuolo 1-1, Grosso ferma la corsa Champions di Spalletti. Spettatore infastidisce Dzumhur, Sinner si scusa: il gesto di Jannik a MiamiGesto di fair play di Jannik Sinner a Miami. Oggi, sabato 21 marzo, il tennista azzurro ha esordito nel Masters 1000 americano battendo il bosniaco Damir Dzumhur nel terzo turno in due set con il punt ... adnkronos.com Sinner, problemi col pubblico a Miami: la lamentela e il bel gesto per Dzumhur. Ora Jannik teme per la sfida a MoutetNuovi problemi col pubblico per Sinner, che a Miami si lamenta di un tifoso che ha disturbato lui e soprattutto Dzumhur. Ora Jannik teme per la sfida contro Moutet ... sport.virgilio.it Ci risiamo, uno spettatore disturba Sinner e Dzumhur a Miami: il bel gesto di Jannik a rete con il bosniaco facebook Ci risiamo, uno spettatore disturba #Sinner e #Dzumhur a Miami: il bel gesto di Jannik a rete con il bosniaco x.com