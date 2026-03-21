Durante lo spettacolo, il protagonista, Francesco, si esibisce sul palco saltando la corda per tutta la durata della rappresentazione. La sua presenza è evidente e coinvolgente, attirando l’attenzione del pubblico e creando un momento di forte impatto emotivo. La scena si svolge nella cornice di uno spettacolo intitolato “Spartacu Strit Viù. La vita di Franco contro la strada della morte”.

Siamo con te Francesco! Vien quasi da urlarlo in platea. Visto che il protagonista è lì sul palco a saltare la corda per tutto il tempo dello spettacolo. Simbolo di un’umanità destinata a faticare (faticare tantissimo), mentre si scansano gli ostacoli. O almeno ci si prova. Che poi basta un mezzo inciampo e si cade a faccia in giù: casca il mondo, casca la terra. Questa almeno la prima sensazione in attesa di "Spartacu Strit Viù", dal 24 al 28 marzo in Sala Bausch dell’Elfo Puccini, ultimo appuntamento della rassegna Nuove Storie. Un monologo. Affidato alla caparbietà di Francesco Gallelli, anche coautore della scrittura scenica insieme al regista Luca Maria Michienzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spartacu Strit Viù. La vita di Franco contro la strada della morte

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