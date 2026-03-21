Spari davanti a un locale ucciso un uomo | c’è un fermo

Nella notte ad Arezzo si è verificato un episodio di violenza davanti a un locale, quando un uomo di origini straniere è stato colpito da colpi d’arma da fuoco e ucciso. La polizia ha effettuato un fermo in relazione all’evento. L’episodio si è verificato in via pubblica e coinvolge una sola vittima.

AREZZO – Grave fatto di sangue nella notte ad Arezzo, dove un uomo di origini straniere è rimasto vittima di un omicidio consumato all’esterno di un locale. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso sarebbe stato causato da colpi di arma da fuoco esplosi durante l’aggressione. La polizia è intervenuta tempestivamente sul posto e, stando a quanto emerso nelle ultime ore, gli inquirenti a vrebbero già individuato e fermato un sospettato. Le indagini sono attualmente affidate agli uomini della Squadra Mobile, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare il movente che ha portato alla sparatoria. L’area circostante l’esercizio pubblico è stata isolata per permettere i rilievi scientifici necessari a cristallizzare la scena del crimine. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Spari davanti a un locale, ucciso un uomo: c’è un fermo Articoli correlati Spari contro un uomo davanti alla propria abitazione: fermate tre personeI militari della Compagnia di Torre Annunziata hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli,... Uomo accoltellato e ucciso a davanti supermercato a Roma: due fermatiAGI - Omicidio a Roma in piazza San Giovanni Battista della Salle, a Circonvallazione Cornelia, nei pressi del supermercato Pewex. Minneapolis, donna uccisa da agenti durante raid anti-migranti - 1mattina News 08/01/2026 Una selezione di notizie su Spari davanti Temi più discussi: Spari davanti al Duomo: uomo ferito alle gambe in pieno centro a Chivasso; Agguato nel Cosentino, spari davanti a un ristorante in pieno giorno: fermato il presunto responsabile; Spari a Ostia, 4 colpi di pistola esplosi contro un condominio. Indaga la polizia; Agguato Morfò: prima il richiamo fuori dal locale, poi due spari con una pistola clandestina. Agguato nel Cosentino, spari davanti a un ristorante in pieno giorno: fermato il presunto responsabileUn 68enne con precedenti, ritenuto vicino ad ambienti criminali, è stato ferito a colpi di pistola davanti a un ristorante di Corigliano Rossano ... fanpage.it Agguato Morfò: prima il richiamo fuori dal locale, poi due spari con una pistola clandestinaProcura e Carabinieri ricostruiscono la dinamica dei fatti accaduti ieri allo scalo di Rossano: il 68enne ferito all’addome davanti a un ristorante. Recuperata l’arma usata per il tentato omicidio. Il ... ecodellojonio.it Spari contro un 26enne ad Acri, condannato a tre anni: il Tribunale riqualifica il reato in lesioni aggravate: Tre anni di reclusione. È questa la condanna inflitta a M.A., 48enne originario di Acri, al termine del processo celebrato davanti al Tribunale di Cosenza facebook Sparatoria davanti a un supermercato a Vieste: 35enne gravemente ferito x.com