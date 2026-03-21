Spari davanti a un locale ucciso un uomo | c’è un fermo

Nella notte ad Arezzo, un uomo di origini straniere è stato ucciso davanti a un locale dopo aver ricevuto colpi di pistola. Le forze dell’ordine hanno fermato un sospetto nel corso delle indagini. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. La polizia sta procedendo con le verifiche per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Dramma nella notte trascorsa: il trentenne responsabile del gesto si è costituito chiamando il 112 dopo che era partita la caccia all'uomo AREZZO – Grave fatto di sangue nella notte ad Arezzo, dove un uomo di origini straniere è rimasto vittima di un omicidio consumato all’esterno di un locale. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso sarebbe stato causato da colpi di arma da fuoco esplosi durante l’aggressione. La polizia è intervenuta tempestivamente arrestando un sospettato. Si tratta di un cittadino albanese, da anni residente ad Arezzo, accusato di omicidio volontario e porto abusivo di arma da sparo. Tutto è partito dalla segnalazione dell’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco lungo via Romana, in prossimità dello svincolo di Olmo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Spari davanti a un locale, ucciso un uomo: c’è un fermo Articoli correlati Spari contro un uomo davanti alla propria abitazione: fermate tre personeI militari della Compagnia di Torre Annunziata hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli,... Minneapolis, donna uccisa da agenti durante raid anti-migranti - 1mattina News 08/01/2026 Tutto quello che riguarda Spari davanti Temi più discussi: Spari davanti al Duomo: uomo ferito alle gambe in pieno centro a Chivasso; Spari davanti a un locale, ucciso un uomo: c’è un fermo; Spari davanti a un locale, ucciso un 30enne; Spari a Ostia, 4 colpi di pistola esplosi contro un condominio. Indaga la polizia. Spari davanti a un locale, ucciso un uomo: c'è un fermoAREZZO - Grave fatto di sangue nella notte ad Arezzo, dove un uomo di origini straniere è rimasto vittima di un omicidio consumato all'esterno di un locale. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso ... msn.com Agguato nel Cosentino, spari davanti a un ristorante in pieno giorno: fermato il presunto responsabileUn 68enne con precedenti, ritenuto vicino ad ambienti criminali, è stato ferito a colpi di pistola davanti a un ristorante di Corigliano Rossano ... fanpage.it Spari contro un 26enne ad Acri, condannato a tre anni: il Tribunale riqualifica il reato in lesioni aggravate: Tre anni di reclusione. È questa la condanna inflitta a M.A., 48enne originario di Acri, al termine del processo celebrato davanti al Tribunale di Cosenza facebook Sparatoria davanti a un supermercato a Vieste: 35enne gravemente ferito x.com