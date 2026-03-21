Sparatoria vicino all'ospedale Pellegrini di Napoli il Prefetto blinda la Pignasecca

Una sparatoria si è verificata nei pressi dell’ospedale Pellegrini di Napoli, nel quartiere della Pignasecca. In seguito all’incidente, le autorità hanno disposto un potenziamento delle forze di polizia nella zona per garantire maggiore sicurezza. La Prefettura ha comunicato l’intervento delle forze dell’ordine nel contesto dell’evento. La zona rimane sotto stretta sorveglianza.

La Prefettura di Napoli ha rafforzato le forze di polizia nei pressi dell'ospedale Pellegrini alla Pignasecca dove è avvenuta una sparatoria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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