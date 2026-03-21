Durante una conferenza stampa, un allenatore ha criticato indirettamente l’Inter di Cristian Chivu facendo riferimento alla trasferta di Bodo, dove sembrava tutto già deciso. La dichiarazione ha suscitato attenzione, evidenziando un commento sulle aspettative e sul risultato di quella partita. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni o alle conseguenze di questa osservazione.

Inter News 24 Spalletti in conferenza stampa ha lanciato una frecciata all’Inter di Cristian Chivu citando la trasferta di Bodo. Luciano Spalletti nella conferenza stampa tenutasi ieri per presentare Juventus-Sassuolo, gara in programma questa sera all’Allianz Stadium, ha mandato una chiara frecciata all’Inter di Cristian Chivu. Parlando dei tifosi bianconeri ha citato la trasferta di Bodo, fatta dalla formazione piemontese a fine novembre, si è espresso così: SEMBRAVA SCONTATO – «Dobbiamo essere disposti a tutto per i nostri tifosi, che ad esempio c’erano anche a Bodo, dove sembrava tutto scontato, ma poi abbiamo visto che non è così». La Juventus ha infatti vinto 2-3 in Norvegia, mentre l’Inter è uscito sconfitto per 2-0 risultato che, alla luce di quanto accaduto nella gara di ritorno, è costato l’eliminazione dalla Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Spalletti, frecciata all’Inter di Chivu: «Anche a Bodo, dove sembrava tutto scontato»

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