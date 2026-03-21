Un uomo si trova nelle sale del Massachusetts General Hospital in un momento che si distingue per la sua rilevanza medica. La sua condizione riguarda la memoria, che appare ferma, e le emozioni, che sembrano in stand-by. La giornata è sabato 21 marzo 2026 e questa situazione rappresenta un esempio di progresso nel campo delle neuroscienze.

Un uomo seduto nelle sale del Massachusetts General Hospital rappresenta oggi, sabato 21 marzo 2026, la frontiera più avanzata della lotta contro l’oblio. Dopo sei mesi di trattamento con la molecola Sox9, i primi segnali dell’Alzheimer che avevano iniziato a cancellare nomi e trasformare le strade in labirinti due anni fa sono stati fermati. La memoria del paziente è ora stabile come una lastra di granito, capace di conservare ogni dettaglio con precisione sovrannaturale, ma questo scudo biologico ha un prezzo: il cuore sembra essersi raffreddato, trasformando ricordi profondi in semplici elenchi fattuali privi di calore emotivo. La ricerca condotta nei laboratori di Boston segna un cambio di paradigma epocale nella comprensione della malattia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sox9: memoria ferma, emozioni in stand-by

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