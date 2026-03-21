Sony sceglie un italiano per promuovere Spider-Man Brand New Day | la storia di Mattia Villardita commuove il web

Sony ha deciso di affidare a un italiano la promozione di Spider-Man Brand New Day, portando alla luce la storia di Mattia Villardita. La sua vicenda ha toccato il cuore del web, suscitando emozioni e solidarietà tra gli utenti. La scelta dell’azienda ha fatto emergere un esempio di come una semplice narrazione possa coinvolgere e commuovere un pubblico più ampio.

C’è una notizia che suona come una di quelle storie che Hollywood inventa per i suoi film più commoventi, eppure è tutto tremendamente reale. Sony Pictures ha ufficialmente scelto Mattia Villardita, il savonese noto in tutta Italia come lo Spiderman degli ospedali, come rappresentante italiano per il lancio del nuovo attesissimo film Spiderman Brand New Day, previsto nelle sale cinematografiche italiane il 29 luglio 2026. La scelta non è casuale, anzi. È il riconoscimento di un percorso che ha trasformato un giovane ligure in un simbolo vivente di quei valori che l’Uomo Ragno incarna da sempre: responsabilità, altruismo, capacità di fare la differenza anche con gesti apparentemente piccoli. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Sony sceglie un italiano per promuovere Spider-Man Brand New Day: la storia di Mattia Villardita commuove il web Articoli correlati Spider-Man: Sony svela entusiasmo per “Brand New Day”, il film più sorprendente della saga di Tom Holland.Il futuro di Spider-Man sul grande schermo si preannuncia “sorprendente”, secondo le parole del CEO di Sony Pictures, Tom Rothman, che ha visionato... Spider-Noir batte sul tempo Spider-Man: Brand New Day lanciando il suo villain nella serie Prime VideoNel multiverso narrativo di Spider-Man, anche i cattivi seguono traiettorie inaspettate: il 2026 si prepara a essere un anno cruciale per uno dei... Contenuti utili per approfondire Sony sceglie un italiano per promuovere... Temi più discussi: Spider-Man: Brand New Day, il quarto film della saga con Tom Holland. Il trailer; Spider-man: Brand New Day: i segreti nascosti nel trailer; Spider-Man: Brand New Day è il quarto film con Tom Holland. Il Trailer; ?????? ?????????? ?? ????????? ?????? ???????????? ??? ?????? ??? ????? ???? Sony. Mattia, volto italiano di Spiderman: la Sony ha scelto il savonese Villardita per il lancio del nuovo film Spiderman Brand New DayL’annuncio è stato dato via social dall’attore Tom Holland. Tra gli ambasciatori anche il campione F1 Esteban Ocon ... ilsecoloxix.it Spider-Man: Brand New Day, ecco il trailer ufficiale in italianoSony ha pubblicato il trailer ufficiale italiano di Spider-Man: Brand New Day, il nuovo capitolo della saga con Tom Holland che farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche il prossimo 29 lugli ... msn.com Tutto quello che ci dice sul film il trailer di Spider-Man: Brand New Day. facebook Spider-Man: Brand New Day, pubblicato il primo trailer ufficiale: il ritorno di Peter Parker al cinema dal 18 luglio x.com