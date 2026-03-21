Nel 2024, la polizia ha reso pubblico un video che mostra l’arresto di Justin Timberlake negli Hamptons di New York. Nel filmato si vede l’artista pronunciare frasi come “Sono nervoso, mi batte il cuore. Ho bevuto solo un Martini” durante il fermo. Gli avvocati di Timberlake criticano la diffusione, definendola dannosa per l’immagine del cantante.

La polizia ha diffuso il filmato della telecamera indossata da un agente durante l’arresto di Justin Timberlake per guida in stato di ebbrezza negli Hamptons di New York nel 2024. La diffusione da parte della polizia di Sag Harbor, avvenuta venerdì sera, è avvenuta dopo che il comune e gli avvocati di Timberlakès hanno concordato di rilasciare una versione censurata del filmato. Gli avvocati della popstar avevano intentato una causa per bloccare la diffusione del video, affermando che avrebbe “devastato” la privacy di Timberlake e causato “gravi e irreparabili danni” alla sua reputazione. Timberlake è stato arrestato nel giugno 2024 dopo che la polizia di Sag Harbor ha dichiarato che aveva ignorato un segnale di stop, invaso la corsia opposta ed era sceso dalla sua BMW con un forte odore di alcol. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono nervoso, mi batte il cuore. Ho bevuto solo un Martini”: il video di Justin Timberlake arrestato dalla polizia nel 2024. Gli avvocati: “Danno di immagine”

Articoli correlati

Leggi anche: Justin Timberlake, diffuso il video dell’arresto per guida in stato di ebbrezza: “Sono nervoso”

"Il mio cuore batte forte": diffuso il video integrale dell'arresto di Justin TimberlakeIl cantante appare in evidente difficoltà mentre è impegnato nei test della polizia che l'ha fermato per guida in stato di ebrezza.

Contenuti e approfondimenti su Justin Timberlake

Discussioni sull' argomento Questi sono test davvero difficili: guarda il filmato della polizia sull’arresto di Justin Timberlake per guida in stato di ebbrezza; Pubblicato il video della polizia riguardante l’arresto per guida in stato di ebbrezza di Justin Timberlake nel 2024.

Justin Timberlake arrestato per guida in stato di ebbrezza, diffuso il video: Sono nervosoDiffuse le immagini della bodycam di un agente registrate nel 2024 a Sag Harbor. I legali di Justin Timberlake avevano tentato di bloccarle parlando di estrema vulnerabilità, ma l’accordo con il ... fanpage.it

È stato pubblicato il video dell’arresto di Justin TimberlakeIl filmato ripreso dalle bodycam degli agenti di polizia nel 2024 è apparso su un giornale locale in versione editata che «non costituisce una violazione ingiustificata della privacy personale» ... rollingstone.it

Justin Timberlake ubriaco al volante e fermato dalla polizia. Le immagini imbarazzanti diventano pubbliche: «Sono test davvero difficili» - Il video x.com

Diffuso il filmato della bodycam relativo all’arresto di Justin Timberlake avvenuto nel giugno 2024 a Sag Harbor, nello stato di New York, con l’accusa iniziale di guida in stato di ebbrezza. Le immagini mostrano l’artista collaborativo ma in evidente difficoltà dur facebook