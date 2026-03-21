Ieri in Genoa Udinese si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori. Solet, difensore, è stato indicato come uno degli obiettivi principali dell’Inter per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. La notizia di mercato circolata nelle ultime ore conferma l’interesse del club nerazzurro nei confronti del giocatore.

Inter News 24 Solet è il grande obiettivo per la difesa dell’Inter del futuro: arriva la notizia di calciomercato che fa ben sperare. L’Inter del futuro inizia a prendere forma e il nome in cima alla lista dei desideri per la difesa sembra essere quello di Oumar Solet. Il centrale di proprietà dell’ Udinese, classe 2000, è diventato un obiettivo concreto per la dirigenza nerazzurra, decisa a rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Scout dell’Inter a Marassi: osservato speciale in Genoa-Udinese. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira tramite il proprio profilo X, l’interesse del club meneghino è tutt’altro che teorico. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Solet, obiettivo vero per l’Inter: è successo ieri in Genoa Udinese: la notizia non lascia dubbi

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