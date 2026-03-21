Il Comitato del grande idroelettrico di Sondrio si oppone a eventuali proroghe delle concessioni, sostenendo che queste non generano benefici concreti per il territorio. La posizione è chiara e decisa, e si concentra sulla mancanza di ritorni economici rilevanti derivanti dall’oro blu, cioè le risorse idriche sfruttate per la produzione di energia.

SONDRIO Il Comitato del grande idroelettrico è contro un’altra proroga delle concessioni, perché "non portano ritorni significativi al territorio". Questa la netta presa di posizione del Comitato lombardo del grande idroelettrico che punta il dito su quella che, se dovesse essere confermata, sarebbe l’ottava proroga delle grandi concessioni negli ultimi 25 anni "senza ritorni significativi per il territorio". "L’ipotesi di proroga a fronte di un piano di investimenti e della fornitura di energia scontata alle aziende energivore della Lombardia è giudicata impraticabile e contraria agli interessi dei territori che ospitano gli impianti – tagliano corto dal comitato -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Soldi dall’oro blu. Il Comitato: "No a proroghe"

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