Snowboard | Lucia Dalmasso chiude in bellezza a Winterberg Suo il PSL e la coppetta di specialità

Nell’ultima tappa stagionale di Winterberg, Lucia Dalmasso si è aggiudicata il PSL e la coppa di specialità nella Coppa del Mondo di snowboard parallelo. La gara si è conclusa con successo per la atleta italiana, che ha ottenuto risultati importanti nella competizione femminile. La stagione si è chiusa con questa vittoria, segnando un momento di rilievo per lo snowboard italiano.

L’Italia chiude in bellezza la stagione nella Coppa del Mondo di snowboard parallelo. A gioire, nell’ultima tappa stagionale, non sono i soliti uomini, ma le soddisfazioni arrivano al femminile. Lucia Dalmasso nell’annata più bella della carriera dopo aver vinto la medaglia olimpica trova anche la coppetta di specialità in PSL. Giornata spettacolare per la 28enne in quel di Winterberg, sulle nevi tedesche. Arriva la sesta vittoria in carriera (battuta l’austriaca Sabine Payer nettamente), la quarta in stagione, seconda in Slalom. Bis dopo il trionfo di settimana scorsa in Canada a Val-St.-Come in PGS. Il successo in semifinale è valso anche il successo nella classifica di specialità: diverse defaillance altrui infatti hanno aiutato il compito dell’atleta tricolore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Snowboard: Lucia Dalmasso chiude in bellezza a Winterberg. Suo il PSL e la coppetta di specialità Articoli correlati Leggi anche: LIVE Snowboard, PSL Bad Gastein 2026 in DIRETTA: Dalmasso e Bormolini per la vittoria Leggi anche: LIVE Snowboard, PSL Bad Gastein 2026 in DIRETTA: Dalmasso vola in finale, attesa per Bormolini Tutto quello che riguarda Lucia Dalmasso Temi più discussi: Lucia DALMASSO - Atleta Olimpico/a Snowboard | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; DALMASSO TRIONFA SU CORATTI; BORMOLINI 2/o, FELICETTI 3/o: TRIPUDIO AZZURRO IN PGS A VAL ST. COME; Lucia Dalmasso batte Jasmin Coratti nel derby tutto italiano! Rivivi la big final del gigante parallelo a Val St. Come; Snowboard, Lucia Dalmasso vince il PGS di Val St.Come davanti a Caffont. Sul podio anche Bormolini e Felicetti. Snowboard: grande Italia in Canada, Dalmasso vince il Pgs a Val St.ComeGrande Italia dello snowboard in Canada. Lucia Dalmasso vince in in gara 2 a Val St davanti all'altra azzurra Jasmin Coratti; tra gli uomini Maurizio Bormolini è secondo con Mirko Felicetti terzo. (AN ... ansa.it La squadra dei record saluta il Québec con 4 podi e la finale Dalmasso-Coratti, Bormolini chiude 2°Coppa del Mondo di snowboard parallelo: a Val Saint-Come è dominio totale degli azzurri nel secondo gigante consecutivo disputato sulle nevi canadesi. Il bronzo ... neveitalia.it Una superlativa Lucia DALMASSO si è imposta con autorevolezza nello slalom parallelo di Winterberg conquistando il successo nella classifica di Coppa del Mondo della specialità. La ventottenne di Falcade ha archiviato il quarto successo della stagione, co facebook Poker di podi a Val St. Come in Coppa del Mondo di snowboard! Lucia Dalmasso conquista il secondo PGS femminile del weekend davanti a Jasmin Coratti. Bormolini e Felicetti sul podio al maschile! Scopri tutto qui bit.ly/4seouXi @Fisiofficial x.com