Sneakerine donna 12 modelli che uniscono funzionalità e spirito da étoile
Le sneakerine da donna sono una novità che combina lo stile delle scarpe da ginnastica con il comfort delle ballerine. Sono disponibili in dodici modelli diversi, pensati per chi cerca versatilità e praticità senza rinunciare all’aspetto estetico. Queste calzature si inseriscono nel mercato come una scelta di tendenza per chi desidera unire funzionalità e stile in un’unica soluzione.
Dotate di suole massicce e dettagli tecnici, le sneakerine – conosciute anche come ballet sneakers – mantengono intatto quel tocco da étoile che ci affascina da sempre. Il risultato? Calzature a metà tra il gorpcore e il balletcore, che non prevedono mezze misure: o si amano, o si odiano. In effetti, c'è chi le ha definite ugly shoes, catalogandole in quella categoria di scarpe non troppo belle da vedere, ma incredibilmente comode e funzionali da indossare. Già, perché a differenza di alcune ballerine ultra flat, le sneakerine sono la quintessenza del comfort: merito del loro rialzo strategico, che oltre a regalare centimetri preziosi evita anche fastidiosi mal di schiena. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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