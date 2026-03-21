Le sneakerine da donna sono una novità che combina lo stile delle scarpe da ginnastica con il comfort delle ballerine. Sono disponibili in dodici modelli diversi, pensati per chi cerca versatilità e praticità senza rinunciare all’aspetto estetico. Queste calzature si inseriscono nel mercato come una scelta di tendenza per chi desidera unire funzionalità e stile in un’unica soluzione.

Dotate di suole massicce e dettagli tecnici, le sneakerine – conosciute anche come ballet sneakers – mantengono intatto quel tocco da étoile che ci affascina da sempre. Il risultato? Calzature a metà tra il gorpcore e il balletcore, che non prevedono mezze misure: o si amano, o si odiano. In effetti, c'è chi le ha definite ugly shoes, catalogandole in quella categoria di scarpe non troppo belle da vedere, ma incredibilmente comode e funzionali da indossare. Già, perché a differenza di alcune ballerine ultra flat, le sneakerine sono la quintessenza del comfort: merito del loro rialzo strategico, che oltre a regalare centimetri preziosi evita anche fastidiosi mal di schiena. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sneakerine donna, 12 modelli che uniscono funzionalità e spirito da étoile

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