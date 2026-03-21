smascherata frode al fisco costi gonfiati in bilancio per nascondere i guadagni

Una frode fiscale è stata scoperta in un'azienda che aveva gonfiato i costi nel bilancio per nascondere i veri guadagni. La società aveva denunciato perdite di circa 200mila euro, mentre invece aveva realizzato profitti superiori ai 400mila euro. L'indagine ha portato al sequestro di documenti e alla verifica dei conti, con l’obiettivo di chiarire le modalità dell'illecito.

Gonfiava i costi, denunciando perdite per 200mila euro. Invece aveva guadagni per oltre 400mila. I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca, nell’ambito del monitoraggio fiscale del polo nautico, hanno individuato un’impresa che, dopo aver omesso di presentare la dichiarazione dei redditi 2023, ha presentato nell’ultima annualità perdite per oltre 180mila euro. I riscontri degli investigatori del Gruppo di Viareggio hanno fatto emergere incongruenze tra il fatturato attivo della società e quello nelle dichiarazioni fiscali. La società, specializzata in verniciatura e stuccatura di super yacht, per abbattere i costi dei guadagni ha registrato in contabilità costi mai sostenuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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