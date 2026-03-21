Smartphone a scuola il divieto non basta | l’analisi in Europa sulle difficoltà logistiche il ruolo dei docenti e le sfide per le famiglie

Uno studio europeo evidenzia che vietare gli smartphone a scuola non risolve i problemi legati all’uso dei dispositivi durante le lezioni. L’analisi analizza le difficoltà logistiche che le scuole incontrano nell’applicare il divieto, il ruolo dei docenti nel gestire la situazione e le sfide che le famiglie devono affrontare per regolamentare l’utilizzo dei cellulari tra gli studenti.

Vietare i cellulari a scuola non basta: servono un'adeguata organizzazione logistica, supporto ai docenti e collaborazione con le famiglie L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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