Lo smalto arancione, nelle sue varianti più vivaci o più intense, sta conquistando le mani di molte appassionate di estetica. Le nuove tendenze propongono questo colore come alternativa al classico rosso, con opzioni che spaziano dal look fluo a quello più scuro, passando per versioni glitterate o monocromatiche. La scelta di questa tonalità si diffonde tra chi cerca un tocco di colore deciso e originale.

Con la sua nuance calda e accesa, riesce a prendere il posto del rosso e consegnare alla manicure una sferzata di quell'energia tipica del fuoco, del sole ardente e di tutti quegli elementi naturali che si tingono delle sue venature brillanti. Talvolta virando verso punte di colore più scure, altre rasentando il confine con uno smalto rouge, altre ancora mostrandosi nella sua vena più fluo o in sfumature pastello tenui e primaverili. Smalto arancione, la tendenza unghie che piace a tutti Tra tutti gli smalti, forse quello più ingiustamente trascurato, l'arancione sta vivendo ora un momento di riscoperta, vestendo le unghie naturali di ogni lunghezza e forma. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Smalto arancione, i colori più belli da provare secondo le tendenze

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