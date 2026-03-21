A Siracusa, un uomo di 30 anni è stato arrestato in seguito all’esplosione di un ordigno al chiosco Bulldog. Le indagini condotte con l’ausilio delle telecamere di sorveglianza hanno portato all’arresto del pregiudicato, ritenuto responsabile dell’uso dell’ordigno e del panico che ne è derivato. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni o sui responsabili è stato reso noto.

Un arresto a Siracusa: un noto pregiudicato aretuseo di circa 30 anni è stato tratto in arresto in esecuzione di un’Ordinanza Cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Siracusa, poiché ritenuto responsabile, insieme a un complice, di aver portato materiale esplosivo in luogo pubblico e di averlo fatto esplodere presso il chiosco BULLDOG in Via del Foro Vittorio Emanuele II. L’episodio risale al 15 gennaio 2026 e l’arresto è stato eseguito ieri. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’evento criminoso si è verificato il 15 gennaio 2026 quando, secondo le accuse, il pregiudicato e un altro soggetto hanno trasportato e fatto esplodere materiale esplosivo nei pressi del chiosco BULLDOG, situato in Via del Foro Vittorio Emanuele II. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Siracusa, bomba al chiosco Bulldog: incastrato dalle telecamere il pregiudicato che seminò il panico

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