Oggi si gioca all’ATP di Miami e il primo match vede protagonista Jannik Sinner, che affronta il bosniaco Damir Dzumhur, attualmente al numero 76 del ranking mondiale. La partita si svolge nel torneo della Florida e la sfida tra i due è tra le più attese di questa giornata. La gara è trasmessa in diretta e si può seguire sui vari canali dedicati.

È il giorno del debutto a Miami per Jannik Sinner, atteso all’esordio nel torneo della Florida contro il bosniaco Damir Dzumhur, numero 76 del ranking mondiale. Il match, in programma all’ Hard Rock Stadium, inizierà non prima delle 18, al termine della sfida tra Pegula e Jones. Per l’azzurro si tratta di un ritorno particolarmente atteso, a pochi giorni dal trionfo a Indian Wells, dove ha conquistato il titolo battendo in finale Daniil Medvedev. Sinner arriva all’appuntamento in uno stato di forma straordinario: ha vinto gli ultimi due Masters 1000 senza perdere nemmeno un set, con una striscia aperta di 22 parziali consecutivi. Il legame con Miami è inoltre speciale: qui ha già trionfato nel 2024 e in passato ha disputato tre finali, con un bilancio complessivo di 19 vittorie e 3 sconfitte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sinner-Dzumhur all’Atp Miami, il risultato della partita in diretta

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