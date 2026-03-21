Sindrome di Down una storia di rinascita

Il 21 marzo si celebra la Giornata mondiale della sindrome di Down, una ricorrenza che coincide con l'inizio della primavera, stagione simbolo di rinascita. Questa giornata viene dedicata alla sensibilizzazione e alla conoscenza di questa condizione, coinvolgendo associazioni, enti e persone che si impegnano a promuovere l'inclusione e il rispetto. Viene ricordata ogni anno in tutto il mondo per mettere in evidenza l'importanza di una maggiore consapevolezza pubblica.

Il 21 marzo non è solo il primo giorno della primavera, la stagione della rinascita per eccellenza, ma è anche la Giornata mondiale della sindrome di Down. La celebriamo con una storia di bella sanità e di amicizia, che arriva dal Maria Cecilia Hospital di Cotignola, nel Ravennate. La cardiopatia congenita. Francesca, giovane donna di poco più di trent’anni, romana, con la sindrome di Down, sin da piccola ha dovuto fare i conti con una forma di cardiopatia congenita complessa, che le ha provocato anni di sofferenze e disagi. Si tratta di una patologia della valvola tricuspide, la valvola cardiaca incaricata di regolare il flusso sanguigno dall’atrio al ventricolo, impedendo al sangue venoso non ossigenato di tornare indietro durante la contrazione del cuore. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sindrome di Down, una storia di rinascita Articoli correlati Leggi anche: Malattie rare, la storia di Mario: 5 anni e una sindrome con soli 13 casi noti al mondo Dalla caduta alla rinascita Mario, una storia di riscattoLucca, 12 marzo 2026 – Una storia difficile, segnata da cadute e solitudine, che oggi prova a ripartire. DAL COLLASSO NOTTURNO AL SONNO PERFETTO: LA STORIA CHE HA SCONVOLTO TUTTI Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sindrome di Down una storia di rinascita Temi più discussi: Giornata mondiale sindrome di Down, AIPD in campo contro la solitudine: Insieme funziona, da soli mica tanto; Sindrome di Down: oltre 3.000 persone in Emilia-Romagna. L’IRCCS ISN punto di riferimento con 300 adulti seguiti; Insieme funziona, da soli mica tanto: l’AIPD e la Giornata della Sindrome di Down; Sindrome di Down, le mille vie della ricerca scientifica. Sindrome di Down, una molecole cambia le prospettive della ricerca sui deficit cognitiviROMA – Il 21 marzo si celebra la Giornata mondiale della sindrome di Down (SD), un appuntamento annuale per sostenere attivamente i diritti delle persone con questa sindrome. Si tratta di una giornata ... dire.it Sindrome di Down, le mille vie della ricerca scientificaDalla stimolazione elettrica del cervello alle sperimentazioni di nuovi composti farmacologici, fino alle risorse della psicologia. Parlano i relatori ... avvenire.it Oggi, 21 marzo, è la Giornata mondiale della sindrome di Down. Un momento importante per riconoscere e valorizzare le capacità di ogni persona, superando stereotipi, osservando il talento e le competenze di ognuno, offrendo opportunità e investendo sulle facebook “Senza Limiti Festival”, il convegno medico dedicato alla Sindrome di Down. Scopri di più bit.ly/4sxltRZ #salute #health #sicurezza #ricerca #safety #disabili #support #rights #SuperAbileInail x.com